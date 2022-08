USA: Kremeľ pripravuje „referendá“ v okupovaných oblastiach Ukrajiny

Washington 12. augusta (TASR) - Moskva začala s konkrétnymi plánmi na uskutočnenie "referend" v okupovaných oblastiach východnej Ukrajiny o ich pripojení k Rusku. Uviedol to v piatok vysokopostavený predstaviteľ administratívy USA, ktorého citovala agentúra DPA.



"Ruské vedenie inštruovalo (miestnych) činiteľov, aby začali prípravu takýchto referend," uviedol nemenovaný zdroj z Rady pre národnú bezpečnosť USA (NSC).



Podľa neho by takéto hlasovania mali prebehnúť v mestách Cherson a Záporožie (Zaporižžia), a tiež v Luhanskej a časti Doneckej a Charkovskej oblasti, ktoré sú pod kontrolou Moskvy alebo ňou podporovaných separatistov.



"V rámci príprav na takéto referendá ruskí činitelia preverujú kandidátov, ktorí by mohli pôsobiť ako správcovia týchto území," uviedol citovaný zdroj, podľa ktorého sa kroky v tomto smere dajú očakávať už v priebehu nasledujúcich týždňov.



Výsledky "plebiscitov" budú podľa neho zmanipulované tak, aby sa navodil dojem, že si obyvatelia týchto okupovaných oblastí želajú pripojenie k Rusku. Podľa správ amerických tajných služieb aj samotní ruskí činitelia očakávajú, že účasť na týchto "referendách" bude nízka a že si miestne ukrajinské obyvateľstvo ich konanie neželá.