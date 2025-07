USA kritizovali Macronovo oznámenie o uznaní Palestínskeho štátu

Washington 25. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok označil oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že Francúzsko uzná Palestínsky štát, za „neuvážené rozhodnutie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Toto nezodpovedné rozhodnutie slúži iba propagande Hamasu a odďaľuje mier. Je to facka obetiam 7. októbra,“ napísal šéf americkej diplomacie na sieti X, pričom odkázal na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Macron vo štvrtok večer oznámil, že Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát. Agentúra Reuters konštatuje, že Francúzsko, kde žije najväčšia židovská a moslimská komunita v Európe, sa stane prvou veľkou západnou krajinou, ktorá uzná Palestínsky štát.



Spojené štáty v júni v diplomatickom demarši vyzvali vlády celého sveta, aby sa nezúčastnili na konferencii a Organizácie Spojených národov (OSN) o možnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov. Tá sa mala konať v júni, bola však odložená. USA v dokumente uviedli, že krajiny, ktoré po konferencii podniknú „protiizraelské kroky“, budú vnímané ako konajúce v rozpore so záujmami zahraničnej politiky USA a mohli by čeliť diplomatickým krokom zo strany Washingtonu.



Reuters pripomína, že americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v júni povedal, že si nemyslí, že nezávislý Palestínsky štát naďalej zostáva cieľom zahraničnej politiky USA.



Rozhodnutie Francúzska okrem Rubia kritizovali aj predstavitelia Izraela.



Naopak, krok Francúzska ocenil španielsky premiér Pedro Sánchez, či saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vyzvalo ostatné štáty, aby aj oni uznali Palestínsky štát.



Rozhodnutie medzičasom privítalo aj Jordánsko. „Je to správny krok k realizácii dvojštátneho riešenie a ukončenia okupácie,“ uviedol hovorca jordánskeho ministerstva zahraničných vecí.



Hnutie Hamas taktiež krok privítalo a vyzvalo ďalšie krajiny na uznanie Palestínskeho štátu. Zámer Francúzska podporil aj viceprezident Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Husajn aš-Šajch, ktorý podľa AFP vyjadril vďaku prezidentovi Macronovi.



Hamas vyzval štáty sveta, aby nasledovali Francúzsko a uznali Palestínsky štát





Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok ocenilo záväzok Francúzska uznať Palestínsky štát ako pozitívny krok. Skupina zároveň vyzvala všetky štáty, aby urobili rovnaký krok, a to napriek odporu zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Považujeme to za pozitívny krok správnym smerom k spravodlivosti pre náš utláčaný palestínsky ľud a k podpore ich legitímneho práva na sebaurčenie,“ uviedol Hamas vo vyhlásení po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v septembri na Valnom zhromaždení OSN uzná Palestínsky štát.



„Vyzývame všetky štáty sveta - najmä európske štáty a tie, ktoré ešte neuznali Palestínsky štát - aby nasledovali príklad Francúzska,“ dodalo hnutie.



Ako „historické“ privítala Saudská Arábia vyhlásenie Macrona o zámere Francúzska uznať Palestínsky štát a vyzvala ďalšie štáty, aby pristúpili k rovnakému kroku. „Kráľovstvo oceňuje toto historické rozhodnutie, ktoré potvrdzuje konsenzus medzinárodného spoločenstva o práve palestínskeho ľudu na sebaurčenie a založenie nezávislého štátu,“ uviedlo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí.



Podpredseda írskej vlády Simon Harris v príspevku na sieti X označil krok Francúzska za „jediný trvalý základ mieru a bezpečnosti pre Izraelčanov aj Palestínčanov“.



Oznámenie francúzskeho prezidenta kritizovalo viacero izraelských predstaviteľov vrátane premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý uviedol, že uznanie Palestínskeho štátu zo strany Francúzska „odmeňuje terorizmus“ a predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael.



Palestínsky štát uznáva takmer 150 krajín sveta, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. Má tiež status pozorovateľa v OSN, no nie je plným členom a Bezpečnostná rada OSN jeho prijatie neodhlasovala.



Izrael kritizuje rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát



Rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „odmeňuje terorizmus“ a predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael. Netanjahu sa tak vyjadril vo štvrtok po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát. Tento zámer medzičasom privítal viceprezident Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Husajn aš-Šajch, píše TASR podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária, uviedol, že rozhodnutie Francúzska poskytuje „východiskovú základňu na zničenie Izraela“. „Buďme jasní: Palestínčania nežiadajú štát vedľa Izraela, žiadajú štát namiesto Izraela,“ dodal.



Kritiku vyjadril aj šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar, podľa ktorého „Palestínsky štát bude štátom Hamasu“, čím odkazoval na palestínske militantné hnutie, s ktorým Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy.



Minister spravodlivosti Jariv Levin označil krok Paríža za „priamu podporu terorizmu“ a čiernu škvrnu v dejinách Francúzska.



Izrael podľa ministra obrany Jisraela Kaca „nedovolí vytvorenie palestínskej entity, ktorá by poškodila našu bezpečnosť“.



Minister financií Becalel Smotrič uviedol, že oznámenie Francúzska „dáva Izraelu ďalší dôvod“, aby anektoval Západný breh Jordánu, ktorý okupuje od roku 1967, a aby „raz a navždy skoncoval s nebezpečnou ilúziou teroristického Palestínskeho štátu“.



Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett na sieti X uviedol, že Macronov krok je znakom „morálneho kolapsu“ a bude „vhodený do koša dejín“.



Zámer Francúzska však privítal viceprezident Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Šajch, ktorý podľa AFP vyjadril vďaku prezidentovi Macronovi. „Tento postoj odráža záväzok Francúzska k medzinárodnému právu a jeho podporu práv palestínskeho ľudu na sebaurčenie a založenie nášho nezávislého štátu,“ uviedol Šajch.



Rozhodnutie privítal aj španielsky premiér Pedro Sánchez. „Spoločne musíme chrániť to, čo sa Netanjahu snaží zničiť. Dvojštátne riešenie je jediným riešením,“ napísal Sánchez na X.