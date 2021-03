USA kritizovali návrh volebnej reformy v Hongkongu

Washington 6. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok kritizoval čínsky návrh na reformu volebného systému v Hongkongu, informovala agentúra AFP.



Opatrenia navrhované Čínou "sú priamym útokom na autonómiu Hongkongu, jeho slobody a demokratické procesy", povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



V prípade, že osobitný volebný výbor v Hongkongu dostane nové právomoci, bude môcť priamo vymenúvať časť poslancov hongkonského regionálneho parlamentu a rozhodovať, kto doň môže kandidovať. To znamená, že môže zabrániť opozičným politikom dostať sa do parlamentu.



"Tieto opatrenia v prípade schválenia drasticky oslabia demokratické inštitúcie Hongkongu," povedal Price.



Reforma podľa neho porušuje ústavu Hongkongu, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1997. Británia vtedy toto územie vrátila Číne.



"Čínsku ľudovú republiku (ČĽR) žiadame, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a povinnosti a konala v súlade so základným zákonom Hongkongu," povedal Price. Spojené štáty podľa jeho slov "stoja pri obyvateľoch Hongkongu".



Európska únia v piatok čínsku vládu takisto varovala, aby neprijala reformu volebného systému v Hongkongu, ktorú považuje za porušenie politickej plurality a základných slobôd.