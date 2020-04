USA kritizovali zrušenie rozsudkov v prípade vraždy novinára Pearla

Na archívnej snímke z 29. marca 2020 obvinený Ahmed Omar Saeed Sheikh prichádza na súd v pakistanskom Karáčí. Najvyšší súd pakistanskej provincie Sindh vo štvrtok 2. apríla 2020 zrušil rozsudky nad všetkými štyrmi mužmi odsúdenými za vraždu amerického novinára Daniela Pearla z roku 2002. Kým jeden z mužov, Ahmed Omar Saeed Sheikh, bol v roku 2002 odsúdený na trest smrti, ďalšie tri osoby dostali doživotný trest väzenia. Daniel Pearl ako novinár pracoval pre americký denník The Wall Street Journal. Bol vedúcim jeho juhoázijskej redakcie v Bombaji, odkiaľ podnikal pracovné cesty aj do Pakistanu. V januári roku 2002, keď tam zbieral materiál na článok o islamistických militantov, sa stal obeťou únosu. Jeho násilná smrť sa potvrdila 21. februára 2002. Na americké veľvyslanectvo bola vtedy doručená videonahrávka so záznamom Pearlovej popravy, po ktorej vrahovia odrezali hlavu od tela.