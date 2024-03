USA kritizujú Kubu za to,že neumožnila disidentke prevziať si ocenenie

Washington 5. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken kritizoval v pondelok Kubu za to, že zakázala prominentnej aktivistke Marthe Beatriz Roqueovej vycestovať do USA, kde si mala prevziať humanitárne ocenenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Roqueová otvorene kritizuje potláčanie disentu na komunistickej Kube. Americký rezort diplomacie ocenil jej aktivity Medzinárodnou cenou ženskej odvahy. Blinken ju na pondelňajšom výročnom odovzdávaní týchto ocenení v Bielom dome označil za "neústupnú obhajkyňu ľudských práv na Kube".



"Kubánske orgány vystavili Marthu dlhodobej kampani zadržiavania a zneužívania vrátane zákazu vycestovať do zahraničia. Dnes síce s nami nemôže byť osobne, ale chceme, aby vedela, že my všetci sme s ňou každý deň," povedal šéf americkej diplomacie.



Roqueová (78), niekdajšia profesorka štatistiky, bola jedinou ženou spomedzi 75 disidentov, ktorých v roku 2003 zadržala vláda vtedajšieho kubánskeho prezidenta Fidela Castra. Odsúdili ju na 20 ročné väzenie, no po roku ju napokon prepustili v dôsledku zdravotných problémov.