USA kritizujú presun ruských taktických jadrových zbraní do Bieloruska

Washington 26. mája (TASR) - Spojené štáty dôrazne odsúdili dohodu medzi Minskom a Moskvou o presune ruských taktických jadrových zbraní do Bieloruska.



"Je to ďalší príklad nezodpovedného správania, ktorého sme svedkami zo strany Ruska od jeho invázie na Ukrajinu," uviedol vo štvrtok (miestneho času) hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Podľa piatkovej správy stanice Deutsche Welle Miller varoval, že použitie chemických, biologických alebo jadrových zbraní proti Ukrajine by malo "vážne následky".



Washington však zatiaľ nevidí dôvod na prehodnotenie stupňa pripravenosti vlastných jadrových síl a nezaznamenal žiadne náznaky, že by Rusko malo v úmysle jadrové zbrane použiť.



"Nevidíme dôvod na úpravu našich strategických jadrových kapacít," povedal Miller.



Niekoľko hodín pred tým v Moskve Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil začiatok presunu ruských taktických jadrových zbraní do krajiny.



"Museli sme pripraviť skladovacie priestory a tak ďalej. To všetko sme urobili. Preto sa začalo s premiestňovaním jadrových hlavíc. Už sa to začalo," povedal Lukašenko.



Pripustil súčasne, že taktické jadrové zbrane sa už nachádzajú na území Bieloruska, a povedal, že to objasní po svojom návrate z Moskvy do republiky.