USA kritizujú Rusko za veto o dohľade nad sankciami OSN voči KĽDR

Washington 28. marca (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok odsúdili ruské veto, ktorým Moskva na pôde Bezpečnostnej rady OSN zablokovala predĺženie dohľadu expertov OSN nad dodržiavaním sankcií zavedených voči Severnej Kórei, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Tieto kroky Ruska podľa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Matthewa Millera "cynicky oslabujú" medzinárodný mier a bezpečnosť s cieľom podporiť dohodu o obchode, ktorú Moskva uzavrela s KĽDR.



Rusko vo štvrtok vetovalo návrh rezolúcie predložený Spojenými štátmi. Ten by o jeden rok predĺžil mandát skupiny expertov OSN dohliadajúcich na dodržiavanie sankcií zavedených voči KĽDR za jej jadrový program a testy. Platnosť súčasného mandátu expertov sa končí v apríli.



Kroky Ruska kritizoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý to označil za priznanie si viny zo strany Ruska. "Moskva už viac nezakrýva svoju vojenskú spoluprácu so Severnou Kóreou pri získavaní zbraní a streliva porušovaním sankcií a tiež používaním severokórejských zbraní proti Ukrajine," napísal na sociálnej sieti X.



Americký návrh vo štvrtok podporilo 13 z 15 členov BR OSN. Rusko bolo proti a ďalší stály člen rady, Čína, sa hlasovania zdržal. Námestník čínskeho veľvyslanca pri OSN Keng Šuang uviedol, že sankcie zvyšujú napätie a konfrontáciu a majú vážny negatívny vplyv na humanitárnu situáciu.



Desať členov BR OSN vrátane Británie a Francúzska v spoločnom vyhlásení prácu expertov obhajovalo ako dôležitú.



USA a ďalšie západné krajiny Severnú Kóreu obviňujú z toho, že presúva zbrane do Ruska, ktoré ich používa vo vojne na Ukrajine, napísala agentúra Reuters. Moskva aj Pchjongjang tieto tvrdenia odmietajú. Minulý rok však uviedli, že prehĺbia svoje vzťahy v oblasti armády. Ruský prezident Vladimir Putin sa vlani v septembri na ruskom Ďalekom východe stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



BR OSN po prvý raz zaviedla sankcie voči KĽDR v roku 2006 s cieľom zamedziť financovanie programov vývoja jadrových zbraní a balistických rakiet. Neskôr prijala ďalšie balíky takýchto opatrení. Štvrtková rezolúcia nemá vplyv na sankcie, ktoré zostávajú v platnosti.