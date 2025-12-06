< sekcia Zahraničie
USA kritizujú slová ministra obrany Bosny a Hercegoviny
TASR o tom píše podľa správy agentúry HINA.
Autor TASR
Záhreb 6. decembra (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v Sarajeve v piatok kritizovalo vyjadrenia ministra obrany Bosny a Hercegoviny (BaH) Zukana Heleza zo začiatku týždňa. Chorvátsku poslankyňu Európskeho parlamentu Željanu Zovkovú a predstaviteľa amerického think-tanku Heritage Foundation Maxa Primoraca nazval „ustašovskými bastardmi“, čo obaja dôrazne odsúdili ako nenávistné prejavy. TASR o tom píše podľa správy agentúry HINA.
Oddelenie pre verejné záležitosti veľvyslanectva v krátkom vyhlásení uviedlo, že takéto komentáre sú nevítané a odvádzajú pozornosť od toho, na čo by sa mali lídri BaH sústrediť – podporu stability a prosperity.
Minister Zukan Helez sa v piatok pokúsil ospravedlniť svoje poznámky na platforme Facebook. V príspevku napísal, že Primorac a Zovková majú „ustašovské gény“. Televíznemu moderátorovi neskôr povedal, že sú to „ustašovskí bastardi“, a Zovkovú označil za „poloretardovanú“.
Helez reagoval na komentáre Maxa Primorca z Heritage Foundation, ktorá je blízka administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa. Primorac pred Podvýborom pre Európu amerického Kongresu tento týždeň povedal, že v BaH Bosniaci diskriminujú Chorvátov, a navrhol tam vytvorenie chorvátskej entity, ktorá by ukončila takéto praktiky.
Neskôr Primorac vo videovyhlásení vysvetlil, že reštrukturalizácia Bosny a Hercegoviny podľa vzoru Belgicka a Švajčiarska by mohla balkánsku krajinu stabilizovať. Helezov výbuch označil za primitívny a „otrasný“.
Oddelenie pre verejné záležitosti veľvyslanectva v krátkom vyhlásení uviedlo, že takéto komentáre sú nevítané a odvádzajú pozornosť od toho, na čo by sa mali lídri BaH sústrediť – podporu stability a prosperity.
Minister Zukan Helez sa v piatok pokúsil ospravedlniť svoje poznámky na platforme Facebook. V príspevku napísal, že Primorac a Zovková majú „ustašovské gény“. Televíznemu moderátorovi neskôr povedal, že sú to „ustašovskí bastardi“, a Zovkovú označil za „poloretardovanú“.
Helez reagoval na komentáre Maxa Primorca z Heritage Foundation, ktorá je blízka administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa. Primorac pred Podvýborom pre Európu amerického Kongresu tento týždeň povedal, že v BaH Bosniaci diskriminujú Chorvátov, a navrhol tam vytvorenie chorvátskej entity, ktorá by ukončila takéto praktiky.
Neskôr Primorac vo videovyhlásení vysvetlil, že reštrukturalizácia Bosny a Hercegoviny podľa vzoru Belgicka a Švajčiarska by mohla balkánsku krajinu stabilizovať. Helezov výbuch označil za primitívny a „otrasný“.