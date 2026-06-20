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USA: Kubánske ekonomické reformy sú povrchné

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Balík reforiem zameraných na voľný trh vo štvrtok schválili poslanci Národného zhromaždenia s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy.

Autor TASR
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Washington 20. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA v piatok ostro skritizovalo kubánske ekonomické reformy a označilo ich za „povrchné dymové signály“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Ako uviedol hovorca rezortu diplomacie USA, postupné ekonomické reformy sú nevýrazné, prichádzajú veľmi neskoro a „v konečnom dôsledku ide len o povrchné dymové signály zo strany kubánskeho režimu“.

Balík reforiem zameraných na voľný trh vo štvrtok schválili poslanci Národného zhromaždenia s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda dodávok paliva. Ide o najväčší zásah do kubánskeho hospodárstva za šesť desaťročí fungovania pod komunistickým režimom, pripomína AFP.

Z pohľadu Washingtonu však takýto postup zapadá do vzorca autoritárskych režimov.

„Najprv oznámia cyklus predpokladaných reforiem, aby vytvorili dojem, že im ide o zmenu, a potom rýchlo všetky zmeny zvrátia, keď začnú ohrozovať režim a jeho totálnu kontrolu,“ uviedol hovorca.

„Prezident Donald Trump naďalej vyvíja tlak smerom k presadzovaniu oveľa zásadnejších hospodárskych a politických reforiem, ktoré by Kubu otvorili investíciám a zároveň by kubánskemu ľudu priniesli slobodu, dôstojnosť a príležitosti, aké si zaslúži,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump v januári odstavil Kubu od dodávok ropy z Venezuely po tom, ako USA počas vojenskej operácie zosadili bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Okrem rastúceho ekonomického tlaku Washington obžaloval aj bývalého prezidenta Raúla Castra, brata historického lídra Fidela Castra, a to v prípade, ktorý siaha ešte do roku 1996.

Vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa od januára výrazne zhoršili. Spojené štáty podľa kubánskej strany fakticky zaviedli ropné embargo voči ostrovu, prijali nové sankcie proti kubánskym firmám a predstaviteľom a obvinili bývalého prezidenta Raúla Castra v súvislosti s prípadom z roku 1996.

Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy, za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a opakovane pohrozil, že Spojené štáty nad ňou „prevezmú kontrolu“.
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