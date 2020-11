Kushner navštívi Saudskú Arábiu a Katar

Washington 30. novembra (TASR) - Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, tento týždeň navštívi Saudskú Arábiu a Katar s cieľom viesť rozhovory, informovali v pondelok agentúry AFP a Reuters.



Kushnerova návšteva je podľa AFP súčasťou úsilia USA nadviazať ďalšie diplomatické vzťahy v oblasti Blízkeho východu ešte pred ukončením Trumpovho pôsobenia v Bielom dome. To sa skončí 20. januára 2021, keď do úradu nastúpi novozvolený americký prezident Joe Biden.



Kushnera má sprevádzať americký vyslanec pre Blízky východ Avi Berkowitz a osobitný americký vyslanec pre Irán Brian Hook, uvádza AFP s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal.



Popredný iránsky jadrový fyzik Mohsen Fachrizáde-Mahábádí podľahol v piatok zraneniam, ktoré utŕžil pri ozbrojenom útoku neznámych páchateľov. Tento incident zvýšil napätie v regióne, píše AFP.



Bahrajn a Spojené arabské emiráty v posledných mesiacoch obnovili vzťahy s Izraelom na základe dohôd sprostredkovaných USA. Trump v októbri oznámil, že Sudán sa takisto rozhodol normalizovať svoje vzťahy s Izraelom.



Izraelské média v pondelok 23. novembra informovali, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu tajne navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol a viedol rozhovory so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom a americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Saudská Arábia však tieto správy poprela.



Rijád dosiaľ normalizáciu vzťahov s Izraelom odmieta s tým, že v prvom rade je potrebné vyriešiť palestínsku otázku.



Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a SAE prerušili 5. júna 2017 diplomatické styky s Katarom a zaviedli voči tejto krajine bojkot.