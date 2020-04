Lekárka, ktorá sa vyznamenala v boji s Covidom-19, spáchala samovraždu

Washington 28. apríla (TASR) – Prominentná americká lekárka Lorna Breenová, ktorá sa vyznamenala v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v New Yorku, spáchala samovraždu. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie amerických úradov o tom informovala agentúra DPA.



Breenová, riaditeľka oddelenia intenzívnej starostlivosti v nemocnici NewYork–Presbyterian, spáchala samovraždu v meste Charlottesville v štáte Virgínia, uviedol pre denník Daily News hovorca miestnej polície.



"Dala všetko, čo mohla. Verím, že sa stala obeťou vojny. Je skutočným hrdinom," uviedol pre denník lekárkin otec Philip Breen.



Množstvo prípadov nákazy novým koronavírusom, ktoré musela Breenova riešiť, bolo podľa jeho slov "zdrvujúce". Samotná lekárka neskôr ochorela na COVID-19, ktorého pôvodcom je nový typ koronavírusu, avšak po poldruha týždni sa už vrátila do práce.



Breenova podľa svojho otca netrpela depresiami. "Bola to veľmi priateľská a energická osoba. Neviem, čo sa stalo, ale niečo sa v nej zlomilo a siahla si na život. Došli jej sily," dodal Breen.



So svojou dcérou hovoril naposledy predtým, ako odišla na svoju poslednú zmenu, ktorú však nevládala dokončiť. "Tesne predtým, ako išla späť, povedala, že pred nemocnicou stoja tri hodiny sanitky plné nakazených ľudí. Neboli podľa nej schopní ani len dostať ľudí von zo sanitiek," uviedol Breen.



Nemocnica NewYork–Presbyterian označila Breenovú vo svojom vyhlásení za "hrdinku, ktorá priniesla najvyššie hodnoty medicíny do prvej línie na jednotke intenzívnej starostlivosti".



COVID-19 si v pondelok v Spojených štátov vyžiadal ďalších 1303 úmrtí, čím celkový počet obetí nákazy v krajine stúpol na 56 144. Pozitívne testy na prítomnosť tohto vírusu malo 987 022 osôb, pričom najmenej 111 109 ľudí sa uzdravilo.