Lekárnik, ktorý zámerne znehodnotil dávky vakcíny, veril konšpiráciám

Madison 5. januára (TASR) – Bývalý zamestnanec nemocničnej lekárne v Graftone v americkom štáte Wisconsin znehodnotil dávky vakcíny proti novému koronavírusu od firmy Moderna pre viac ako 500 ľudí, pretože je presvedčený, že táto očkovacia látka spôsobí mutáciu ľudskej DNA. Povedal to počas policajného výsluchu, informovala v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na dokumenty doručené súdu.



Vyšetrovanie ukázalo, že 46-ročný Steven Brandenburg v noci z 24. na 25. decembra zámerne vybral 57 ampuliek s vakcínou z chladničky, následne ich tam vrátil a ďalšiu noc urobil to isté.



Ďalší zamestnanec lekárne našiel ampulky mimo chladničky ráno 26. decembra. Lekárnik, ktorého zadržali 30. decembra, pôvodne tvrdil, že ich vybral preto, aby sa dostal k ďalším veciam v chladničke a zabudol ich vrátiť späť. Neskôr sa však priznal, že tak urobil zámerne.



Vakcína od firmy Moderna je použiteľná 12 hodín po vybratí z chladničky. Znehodnotenou vakcínou bolo zaočkovaných 57 ľudí.



Muž zrejme konal aj pod vplyvom osobných problémov, keďže jeho manželka podala v júni žiadosť o rozvod. Jeden z jeho kolegov uviedol, že Brandenburg si dvakrát vzal do práce zbraň.



Voči lekárnikovi zatiaľ nebolo vznesené obvinenie. Sudca nariadil, aby bol prepustený na kauciu 10 000 dolárov, odovzdal zbrane, nepracoval v zdravotníctve a nebol v kontakte s bývalými kolegami.



Lekárnikova manželka v miestoprísažnom vyhlásení tvrdí, že jej manžel prišiel v deň svojho zatknutia pri k nej domov, pričom doniesol čističku vody a zásoby jedla pre dve osoby na 30 dní. Povedal jej, že svet sa rúca a že vláda plánuje kybernetické útoky a chystá sa odstaviť elektrickú sieť. Dodala, že si začal zaobstarávať zbrane a necítila sa s ním bezpečne.