Požiar v Colorade zničil takmer 1000 domov, traja ľudia sú nezvestní

Denver 2. januára (TASR) - Lesný požiar v americkom štáte Colorado zničil takmer 1000 domov, traja ľudia sú nezvestní a pravdepodobne sú mŕtvi. Informovali o tom v sobotu miestne úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Lesný požiar donútil vo štvrtok 30. decembra ujsť približne 30.000 obyvateľov z ich domovov, a to v mestách Louisville a Superior, severne od štátnej metropoly Denver.



Šerif okresu Boulder Joe Pelle povedal novinárom, že požiar Marshall zničil 991 budov a ďalších 127 poškodil.



Pelle s obavami dodal, že potvrdení sú traja nezvestní a zrejme zahynuli, pretože ich domy plamene úplne zničili. "Je možné, že v týchto domoch sú ľudské pozostatky. Trosky sú horúce, múry sa preborili a pokrýva ich viac ako 20-centimetrová vrstva snehu. Pátranie je výrazne sťažené," vysvetlil okresný šerif.



"Mám podozrenie, že vzhľadom na rozsah tohto požiaru, jeho rýchlosť a prudké šírenie budeme mať straty na životoch. Myslím si, že to bude zázrak, ak budeme mať tri obete, a nie sto alebo stovky. Som za to vďačný, ale takisto mi je hlboko ľúto tých rodín," povedal Pelle.



Oznámil tiež, že vyšetrovanie príčiny požiaru pokračuje.



Americký prezident Joe Biden schválil v sobotu vyhlásenie stavu katastrofy. Takéto požiare sú v zime neobvyklé.