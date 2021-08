Lesný požiar v Kalifornii je druhým najväčším v dejinách tohto štátu

Greenville 9. augusta (TASR) – Obrovský lesný požiar v severnej Kalifornii, známy pod názvom Dixie Fire, sa znova rozšíril a stal sa druhým najväčším, aký zaznamenali v dejinách tohto štátu USA. Oznámili to v nedeľu miestne úrady, ktoré evidujú troch nezvestných. Pred postupujúcimi plameňmi utiekli tisíce ľudí, píše agentúra AFP.



Požiar do nedeľného večera zničil 187.562 hektárov lesa, čo je o takmer 7000 viac ako deň predtým. Zasiahol tak územie väčšie než je rozloha Los Angeles. Tento požiar je aktuálne najväčším aktívnym lesným požiarom v Spojených štátoch, avšak len jedným z jedenástich veľkých lesných požiarov v Kalifornii.



Hasičom sa zatiaľ podarilo zabrániť jeho šíreniu na 21 percent, čo je údaj, ktorý sa od soboty nezmenil, uviedol Kalifornský úrad lesného hospodárstva a požiarnej ochrany.



S požiarom Dixie Fire bojuje viac ako 5000 hasičov. Tí odhadujú, že sa ho nepodarí uhasiť skôr ako za dva týždne. Hoci im pomohlo zoslabenie vetra a vyššia vlhkosť, v najbližších dňoch meteorológovia predpovedajú nárast teplôt v oblasti, ktoré môžu presiahnuť 38 stupňov Celzia.



Tento požiar vypukol ešte 13. júla, podľa predbežných zistení po tom, ako strom spadol na elektrické vedenie. Dosiaľ zničil okolo 400 budov vrátane takmer celej obce Greenville, ktorú v sobotu navštívil kalifornský guvernér Gavin Newsom. Ten vyjadril vďaku hasičským čatám a povedal, že štát musí vyčleniť viac zdrojov na lesné hospodárstvo a prevenciu požiarov. Podľa jeho slov je tiež potrebné uznať, že takéto požiare súvisia s klimatickou zmenou.



Kalifornia eviduje svojich osem najväčších zaznamenaných lesných požiarov od decembra 2017. Do konca júla tohto roka tam tiež spálili požiare o 250 percent viac územia než v roku 2020, ktorý už bol najhorším z hľadiska lesných požiarov v modernej histórii tohto štátu USA, približuje AFP.