Lídra americkej skupiny Oath Keepers obvinili z podnecovania k vzbure

Na archívnej snímke z 25 júna 2017 Stewart Rhodes. Foto: TASR/AP

Washington 13. januára (TASR) - Zakladateľa a lídra americkej extrémistickej skupiny Oath Keepers Stewarta Rhodesa zatkli a obvinili z podnecovania k vzbure v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021, keď do Kapitolu násilne vnikli stovky priaznivcov exprezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.V prípade Rhodesa je to podľa agentúry AP prvýkrát, čo ministerstvo spravodlivosti vznieslo v súvislosti s útokom na Kapitol obvinenie z podnecovanie k vzbure. Rhodes je obvinený spolu s ďalšími viac ako desiatimi členmi a spolupracovníkmi Oath Keepers, ktorí podľa úradov prišli do Washingtonu so zámerom prekaziť definitívne potvrdenie víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Rhodes síce do sídla amerického Kongresu nevstúpil, no podľa úradov podnecoval násilie, ktoré narušilo proces potvrdenia Bidenovho víťazstva.Podľa agentúry Reuters je trestný čin podnecovania k vzbure v USA definovaný ako. Hrozí zaň až 20-ročné väzenie.Reuters ďalej uvádza, že v decembri 2020 Rhodes podľa prokuratúry použil súkromnú šifrovanú komunikáciu, aby si na 6. januára naplánoval cestu do Washingtonu. Spolu s ďalšími členmi Oath Keepers si chceli priniesť so sebou aj zbrane.Oath Keepers je krajne pravicové protivládne zoskupenie bez jasnej hierarchie, členovia ktorého členovia veria, že federálna vláda zasahuje do ich práv. Zameriava sa na nábor súčasných a bývalých príslušníkov polície, záchranných zložiek či armády.Násilný dav Trumpových stúpencov sa 6. januára dokázal dostať cez nedostatočnú policajnú ochranu a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť. O život pritom prišlo päť ľudí.