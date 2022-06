Lietadlo narušilo bezletovú zónu USA, Bidena nakrátko evakuovali

Washington/Rehoboth Beach 5. júna (TASR) — Americký prezident Joe Biden bol v sobotu spolu s manželkou Jill nakrátko evakuovaný do bezpečia po tom, čo súkromné lietadlo omylom vstúpilo do bezletovej zóny v okolí jeho rezidencie v mestečku Rehoboth Beach v štáte Delaware. Informovali o tom agentúry DPA a AP s odvolaním sa na Biely dom a Tajnú službu Spojených štátov (USSS), ktorá zodpovedá za ochranu hlavy štátu.



Obe inštitúcie uviedli, že Biden ani jeho manželka neboli v ohrození a boli prijaté preventívne opatrenia. Po vyhodnotení situácie sa obaja vrátili do svojho domu.



Podľa hovorcu USSS bolo lietadlo po narušení bezletovej zóny "okamžite eskortované" a pilot bude vypočutý. Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že na vysielačke nemal nastavenú správnu frekvenciu a nedodržiaval zverejnené letové obmedzenia.



Tajná služba USA pri cestách prezidenta mimo Washingtonu vopred zverejňuje prostredníctvom Federálneho úradu pre letectvo (FAA) oznámenia o dočasnom uzavretí vzdušného priestoru nad miestom jeho pobytu. Túto oblasť, ktorá zahŕňa bezletovú zónu s polomerom 16 kilometrov a 48-kilometrovú zónu s obmedzeniami strážia vojenské stíhačky alebo helikoptéry pobrežnej stráže.



Federálne predpisy vyžadujú, aby piloti pred štartom skontrolovali obmedzenia na svojej trase. Napriek tomu sú náhodné narušenia vzdušného priestoru, najmä okolo dočasných bezletových zón, bežné, konštatuje AP.