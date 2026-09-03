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Lietadlu, ktoré viezlo amerického ministra, zlyhal motor

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Piloti hlásili núdzový stav po tom, ako počas letu z Atlanty do Washingtonu zlyhal pravý motor lietadla Gulfstream V, na ktorého palube bolo 14 osôb.

Autor TASR
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Washington 3. septembra (TASR) - Lietadlo americkej Pobrežnej stráže vezúce ministra pre vnútornú bezpečnosť Markwayna Mullina v stredu núdzovo pristálo vo Washingtone po poruche jedného z motorov. Pristátie bolo bezpečné, oznámil minister. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Piloti hlásili núdzový stav po tom, ako počas letu z Atlanty do Washingtonu zlyhal pravý motor lietadla Gulfstream V, na ktorého palube bolo 14 osôb. Požiadali preto o okamžité pristátie na Národnom letisku Ronalda Reagana namiesto svojej washingtonskej základne.

„Piloti Pobrežnej stráže Spojených štátov pristávali s jedným motorom, akoby to bola bežná záležitosť,“ uviedol Mullin na sociálnej sieti. „Žiadna panika, len čistá profesionalita,“ vyzdvihol minister, ktorý poskytol aj nahrávku komunikácie z letovej kontroly.
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