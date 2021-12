USA: Lietadlová loď zostane v Stredomorí s cieľom upokojiť spojencov

Washington 29. decembra (TASR) - Útočná skupina americkej lietadlovej lode USS Harry S. Truman zostane v oblasti Stredozemného mora s cieľom upokojiť európskych spojencov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na utorkové vyjadrenie amerického ministerstva obrany.



Lietadlová loď sa mala pôvodne presunúť do oblasti Blízkeho východu. Šéf Pentagónu Lloyd Austin však nariadil jej zotrvanie v Stredomorí.



Táto zmena plánu "odráža potrebu neustálej prítomnosti v Európe a je potrebná na to, aby sme našich spojencov a partnerov ubezpečili o našom záväzku ku kolektívnej obrane", spresnil pre AFP nemenovaný predstaviteľ ministerstva.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v utorok oznámil, že predstavitelia Spojených štátov a Ruska budú 10. januára viesť dlho očakávané bilaterálne rokovania zamerané na kontrolu jadrových zbraní a rastúce napätie ohľadom Ukrajiny.



Predstavitelia Západu obviňujú Rusko, že presunulo svoje vojenské jednotky k hraniciam s Ukrajinou. Tento krok vyvolal obavy, že Moskva pripravuje vpád na územie svojho suseda.



Ruský prezident Vladimir Putin tvrdenia o plánovanej invázii popiera. Od organizácie NATO však žiada bezpečnostné záruky, súčasťou ktorých je aj zastavenie jej možného rozširovania na východ.



Loď USS Harry S. Truman, pomenovaná podľa 33. prezidentovi Spojených štátov, a päť sprievodných plavidiel vyplávali z domovského prístavu v Norfolku v americkom štáte Virgínia 1. decembra, píše na svojej webovej stránke periodikum Navy Times.



Do oblasti Stredomoria sa lode vplavili 14. decembra. Flotila zahŕňa krížnik San Jacinto a štyri torpédoborce.