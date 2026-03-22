USA majú dosť financií na vojnu proti Iránu, tvrdí minister Bessent
Prezident Donald Trump v sobotu pohrozil zničením elektrární v Iráne, ak Teherán úplne neotvorí strategický Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Washington 22. marca (TASR) - Americká vláda má dostatok peňazí na financovanie vojny proti Iránu, žiada však ďalšie prostriedky od Kongresu, aby zaistila, že bude armáda dobre zásobená v budúcnosti. Povedal to v nedeľu minister financií USA Scott Bessent. Vyhlásil tiež, že USA budú možno musieť vystupňovať útoky proti Iránu, aby mohli vojnu ukončiť. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Prezident Donald Trump v sobotu pohrozil zničením elektrární v Iráne, ak Teherán úplne neotvorí strategický Hormuzský prieliv. Len niekoľko dní predtým povedal, že Spojené štáty majú veľmi blízko k naplneniu cieľov svojich útokov a zvažujú ich ukončenie.
Bessent v televízii NBC po otázke o týchto zdanlivo protichodných vyhláseniach povedal, že „sa vzájomne nevylučujú“. „Niekedy musíte eskalovať, aby ste deeskalovali,“ povedal. „To je jediný jazyk, ktorému Iránci rozumejú,“ tvrdil.
V súvislosti so žiadosťou o dodatočné financie konkrétnu sumu nepotvrdil, vylúčil však, že bude presadzovať zvyšovanie daní na financovanie vojny.
Podľa správ armáda žiada o dodatočných 200 miliárd dolárov na iránsku vojnu, čo čelí odporu v Kongrese. Demokrati aj niektorí republikáni spochybňujú potrebu vyčlenenia týchto prostriedkov po schválení veľkých rekordných súm počas uplynulého roka.
Prezident Donald Trump zatiaľ Senátu a Snemovni reprezentantov žiadosť o schválenie týchto financií neposlal a jeho vláda objasnila, že výška dodatočného rozpočtu sa môže zmeniť.
Doterajšie odhady ukazujú, že vojna proti Iránu bude najnákladnejšou pre USA od dlhých konfliktov v Iraku a Afganistane. Vládni predstavitelia kongresmanom povedali, že prvých šesť dní stálo viac ako 11 miliárd dolárov.
