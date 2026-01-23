< sekcia Zahraničie
USA majú novú chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely
Spojené štáty zadržali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku z Caracasu počas operácie špeciálnych síl z 3. na 4. januára a previezli pred súd do New Yorku.
Autor TASR
Caracas 23. januára (TASR) - Novou americkou chargée d'affaires pre záležitosti Venezuely na veľvyslanectve v kolumbijskej Bogote sa stala Laura F. Doguová. Kariérna diplomatka pôsobila ako veľvyslankyňa v Nikagurue a Hondurase. Uvádza sa to na webovej stránke veľvyslanectva a agentúre AFP to potvrdil aj nemenovaný diplomat, informuje TASR.
Spojené štáty zadržali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku z Caracasu počas operácie špeciálnych síl z 3. na 4. januára a previezli pred súd do New Yorku. Dočasnou hlavou štátu sa stala jeho viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje poslušnosť.
Spojené štáty prerušili diplomatické vzťahy s Venezuelou v reakcii na sporné prezidentské voľby v roku 2019, za víťaza ktorých sa vyhlásil Maduro. Americké veľvyslanectvo v Caracase bolo uzavreté.
Záležitosti Venezuely odvtedy riadi chargé d'affaires na ambasáde USA v susednej Kolumbii. V tejto funkcii od minulého roka pôsobil John McNamara, ktorý spolu s ďalšími americkými diplomatmi vycestoval do Caracasu krátko po zadržaní Madura s cieľom posúdiť možné postupné obnovenie činnosti na veľvyslanectve.
Trump si spoluprácu s novým vedením Venezuely pochvaľuje. Zároveň varoval, že ak Rodríguezová nevyhovie jeho požiadavkám na politické reformy a prístup k rope, jej osud môže byť ešte horší ako Madurov. Rodríguezová podľa agentúry AFP čoskoro navštívi Spojené štáty.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio nedávno v Senáte načrtol trojfázový plán ďalšieho vývoja vo Venezuele - stabilizáciu, obnovu a politický prechod.
UPOZORNENIE: Chargé d’affaires je vedúci diplomatickej misie, keď nie je prítomný veľvyslanec; chargée d’affaires je ženský tvar.
