USA majú obavy z vojenskej aktivity Ruska na hraniciach s Ukrajinou

Dakar 20. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu zopakoval, že jeho krajina má "skutočné obavy" z vojenskej aktivity Ruska na hraniciach s Ukrajinou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Máme skutočné obavy z nezvyčajnej vojenskej aktivity Ruska na hraniciach s Ukrajinou. Máme skutočné obavy z niektorých prejavov, ktoré sme videli a počuli z Ruska, ako aj na sociálnych sieťach," povedal Blinken novinárom počas návštevy Senegalu.



Blinken uviedol, že spojenci USA "vo veľkej miere zdieľajú" tieto obavy, ale odmietol povedať, či sa americké spravodajské služby domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin má v úmysle zmocniť sa Ukrajiny.



"Nevieme, aké sú úmysly prezidenta Putina. Vieme však, čo sa stalo v minulosti. Poznáme návod na pokus odvolať sa na nejakú iluzórnu provokáciu z Ukrajiny alebo akejkoľvek inej krajiny a použiť to ako ospravedlnenie pre to, čo Rusko plánuje celý čas urobiť," povedal Blinken.



Podľa AFP mal Blinken na mysli krízu, ktorá vypukla v roku 2014, keď po páde ukrajinskej vlády, ktorá sa bránila smerovaniu na Západ, Rusko obsadilo ukrajinský polostrov Krym a podporilo separatistov, ktorí vedú konflikt na prevažne rusky hovoriacom východe Ukrajiny.



Putin vo štvrtok obvinil Západ, že organizovaním vojenských cvičení v Čiernom mori a letmi bombardérov pri ruských hraniciach "eskaluje" konflikt na Ukrajine. "My konflikty nepotrebujeme," zdôraznil Putin. Opäť spomenul, že v nedávnej minulosti boli vzťahy Ruska "so západnými partnermi vrátane Spojených štátov jednoducho jedinečné, úroveň vzťahov bola takmer spojenecká", ale obavy Ruska a varovania pred rozširovaním NATO na východ "boli úplne ignorované". Teraz podľa Putina vidno, že vojenská infraštruktúra NATO sa nachádza už v blízkosti ruských hraníc.