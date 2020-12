Počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v USA dosiahol rekord

Washington 2. decembra (TASR) - V USA bolo v utorok hospitalizovaných 98.691 pacientov s ochorením COVID-19. Je to rekordný počet od začiatku epidémie v tejto krajine, uviedla v stredu televízia CNN s odvolaním sa na údaje projektu Covid Tracking.



Zároveň je to viac ako dvojnásobok počtu hospitalizácií hlásených 1. novembra a viac ako trojnásobok prípadov registrovaných 1. októbra. Utorňajší počet hospitalizácií je v porovnaní s vrcholmi epidémie na jar a v lete vyšší o viac ako 60 percent.



V USA podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) zaznamenali v utorok najmenej 2597 nových úmrtí, čo je druhý najvyšší denný nárast. Celkový počet obetí ochorenia COVID-19 je najmenej 270.881. Momentálne pribúda v priemere 1531 úmrtí za deň, v priemere viac ako 1000 úmrtí bolo registrovaných už 21 dní po sebe.



V USA sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazilo podľa JHU najmenej 13.741.687 ľudí. V utorok pribudlo najmenej 180.083 nových prípadov COVID-19, čo je piaty najvyšší jednodňový prírastok od začiatku epidémie. Zároveň to znamená, že 39 zo 40 dní s rekordným nárastom nakazených sa vyskytlo v októbri, novembri a decembri.