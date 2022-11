USA sa obávajú, že Rusko by na Ukrajine mohlo použiť chemické zbrane

Washington 24. novembra (TASR) - Predstavitelia americkej administratívy sa obávajú, že ak ruská armáda bude na frontoch Ukrajiny prehrávať aj naďalej, Rusko by proti Ukrajine mohlo použiť chemické zbrane. Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) o tom vo svojom spravodajstve napísal časopis Politico.



Vo svojom článku sa Politico odvoláva na šiestich nemenovaných predstaviteľov administratívy prezidenta USA Joea Bidena a ministerstva obrany USA.



Washington sa podľa týchto zdrojov domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin sa môže uchýliť k zbraniam chemickým – a nie k jadrovým, pred ktorých nasadením do vojny na Ukrajine ho už predtým americkí predstavitelia varovali.



Spojené štáty údajne diskutujú so spojencami o potrebe pripraviť sa na takýto vývoj a mobilizovať zdroje a investície do výroby systémov na detegovanie použitia nebezpečných chemických látok.



Politico však zároveň zdôrazňuje, že americká rozviedka nateraz nemá poznatky o príprave chemického útoku zo strany Ruska.



Americká Národná bezpečnostná rada (NSC) odmietla tvrdenia magazínu Politico komentovať.



V prípade, že by sa Rusko predsa len rozhodlo použiť chemické zbrane, podľa predstaviteľov USA s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde o ich otvorené a demonštratívne použitie – môžu byť použité látky, ktoré sa v následnej analýze ťažko dokazujú.



RFE/RL súčasne pripomenula, že Rusko popiera, že má chemické zbrane.



Nezávislí vyšetrovatelia a západné krajiny však tvrdia, že ruské tajné služby – zrejme na príkaz kremeľského vedenia – použili nervovoparalytickú látku typu novičok pri niekoľkých pokusoch o atentát na "nepohodlné osoby" vrátane opozičného politika Alexeja Navaľného. Ruské úrady tieto tvrdenia popierajú.



Politico poznamenal, že Rusko je spájané aj s použitím chemických zbraní v Sýrii: USA svojho času obvinili Moskvu, že pomáha sýrskej vláde zahladiť dôkazy o používaní zakázanej munície počas občianskej vojny v Sýrii.



Moskva zasa opakovane obvinila Ukrajinu a západné krajiny z prípravy provokácií s použitím zbraní hromadného ničenia – takzvanej špinavej bomby a chemických či biologických zbraní. Pre tieto svoje tvrdenia však Rusko dôkazy neposkytlo.



Politico pripomína, že Pentagón tento rok na jeseň vyslal do krajín východnej Európy tímy, aby preverili pripravenosť na implementáciu štandardných postupov v prípade chemickej alebo biologickej hrozby.



Medzitým Spojené štáty v rámci bezpečnostnej pomoci poskytli Kyjevu chemické, biologické a jadrové ochranné prostriedky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.



Predstavitelia americkej administratívy tiež presadzujú prepracovanie prístupu USA k prevencii a reakcii na potenciálne útoky chemickými zbraňami zo strany rôznych aktérov vrátane Ruska.