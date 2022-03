USA majú informácie o zámerných útokoch na civilistov na Ukrajine

Na tejto fotografii, ktorú poskytol Jurij Kochubei, pohľad na škody po ostreľovaní vo vnútri športového komplexu v Charkove na Ukrajine v sobotu 5. marca 2022. Foto: TASR/AP

New York/Ženeva 6. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie bolo na Ukrajine zabitých viac ako 360 civilistov, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu.Podľa televízie CNN sa vo vyhlásení konštatuje, že počas 11 dní trvania konfliktu na Ukrajine bolo zranených 1123 civilistov, pričom 364 z nich utrpelo smrteľné zranenia.OHCHR vo svojej bilancii pripustil, že skutočné počty obetí i zranených sú pravdepodobne, a to najmä na území kontrolovanom ukrajinskou vládou, odkiaľ sa údaje o obetiach nepodarilo získať do uzávierky pred zverejnením daného materiálu.Väčšina zaznamenaných zranení civilistov bola spôsobená použitím, uvádza sa vo vyhlásení. Použité boli zrejme ťažké delostrelectvo, salvové raketomety a raketové a letecké útoky.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu uviedol, že USA získalina Ukrajine, ktoré by mohli byť považované za vojnový zločin.Dodal, že USA majú k dispozícii ajBlinken dodal, že tieto podozrenia sa dokumentujú, sumarizujú a analyzujú a príslušné organizácie a inštitúcie vyšetrujú,. Doplnil, že tieto aktivity majú podporu Spojených štátov.Blinkenove tvrdenia v televíznom programe State of the Union nasledujú po minulotýždňových komentároch amerického prezidenta Joea Bidena, že Rusko sa pri útokoch na Ukrajinu úmyselne zameriavalo na civilistov.Obvinenie voči Rusku vzniesol aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý tvrdí, že Rusko na Ukrajine použilo kazetovú muníciu a vákuové bomby – zbrane, ktoré sú podľa medzinárodného práva zakázané.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu odsúdila útoky na zdravotníckych pracovníkov na Ukrajine a uviedla, že overila najmenej šesť takýchto útokov, pri ktorých zahynulo šesť ľudí a ďalších 11 bolo zranených.Útoky na zdravotníckych pracovníkov sú porušením medzinárodného humanitárneho práva, upozornil na Twitteri generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.OSN podľa televízie CNN uviedla, že zintenzívni svoje humanitárne operácie na Ukrajine aj mimo nej a Bezpečnostná rada OSN naplánovala na pondelok svoje zasadnutie venované zhoršujúcej sa humanitárnej situácii.Svetový potravinový program OSN (WFP) varoval pred blížiacou sakrízou na Ukrajine, ktorá je pritom hlavným globálnym dodávateľom pšenice. Upozornil, že milióny ľudí budú potrebovať potravinovú pomocRusko, ktoré popiera, že by útočilo na civilné ciele, označuje svoje vojenské aktivity na ukrajinskom území za, pričom tvrdí, že neplánuje okupáciu Ukrajiny.