Marec 2020 bol prvým marcom od roku 2002 bez streľby v škole v USA

Washington 15. apríla (TASR) - Marec 2020 bol v Spojených štátoch prvým marcom za takmer dve desaťročia bez streľby v škole. Školy sú v krajine od začiatku marca zatvorené v dôsledku pandémie koronavírusu. Správu priniesla v utorok americká spravodajská stanica CNBC.



Posledný marec bez streľby v škole zažili Spojené štáty v roku 2002, keď sa narodili súčasní stredoškoláci, potvrdzujú štatistiky Národného centra pre bezpečnosť v školách. V roku 2002 si zbraň a zoznam cieľov do školy priniesol iba 13-ročný študent. Incident sa však zaobišiel bez obetí, keďže útočníka rýchlo stihol odzbrojiť pracovník školy.



Americké úrady zaznamenali tento marec niekoľko prípadov streľby v areáloch škôl. Nijaká z nich však nespĺňala kritériá typickej streľby v škole.



Organizácia Everytown for Gun Safety, ktorá zbiera údaje o násilí so zbraňami v amerických školách, uvádza, že v marci 2020 zaregistrovala sedem incidentov. Štyri z nich klasifikovala ako neúmyselné výstrely, jeden sa odohral medzi dvoma dospelými na školskom futbalovom ihrisku a dva ďalšie v areáloch školy, ale bez účasti študentov.



Podľa štúdie publikovanej v časopise New England Journal of Medicine je použitie strelných zbraní druhou najčastejšou príčinou úmrtí medzi mládežou po autonehodách.



Hoci Spojené štáty zaznamenali prvý marec bez streľby v školách, predajcovia zbraní hlásia rekordné tržby. Jeden z majiteľov obchodu pre CBS News povedal, že zákazníci si zbrane kupujú z dôvodu ochrany počas karantény a zo strachu z neznámeho.



Aktivisti za prísnejšiu kontrolu predaja zbraní sa obávajú, že to môže viesť k zhoršeniu domáceho násilia.



"Keď sa táto pandémia skončí a vrátime sa do normálneho života, zbrane zostanú," povedal výkonný riaditeľ organizácie Guns Down America Igor Volsky.