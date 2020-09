McConnell sľúbil riadne odovzdanie moci po voľbách v USA

Washington 25. septembra (TASR) - Po novembrových prezidentských voľbách v Spojených štátov bude nasledovať "riadne odovzdanie" moci. Vo štvrtok to uviedol líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, informuje agentúra DPA.



McConnellovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako prezident USA Donald Trump v stredu odmietol sľúbiť pokojné odovzdanie moci v prípade svojej porážky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.



"Víťaz volieb z 3. novembra bude uvedený do úradu 20. januára. Prebehne riadne odovzdanie moci, tak ako to bolo každé štyri roky počínajúc rokom 1792," napísal McConnell na sociálnej sieti Twitter.



"Uvidíme, čo sa stane," odpovedal Trump na stredajšom brífingu v Bielom dome na otázku novinára, ktorý chcel od neho počuť jasný prísľub týkajúci sa pokojného odovzdania moci po prípadných prehratých voľbách. Trump zároveň dodal, že nepôjde o odovzdanie moci, ale o jej pokračovanie.



Prezidentovo stredajšie vyhlásenie okamžite vyvolalo vlnu kritických reakcií. Odsúdil ho aj vplyvný republikánsky senátor Mitt Romney, ktorý ho označil za neakceptovateľné. "Základom demokracie je pokojné odovzdanie moci. Bez toho tu máme Bielorusko," napísal Romney na Twitteri.



V prieskumoch pred prezidentskými voľbami zaostáva republikán Trump za svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom, avšak v rozhodujúcich štátoch je pomer síl oboch kandidátov vyrovnanejší. Prípadné Bidenovo víťazstvo by Trump podľa vlastných vyjadrení považoval za dôkaz sfalšovania volieb.



V stredu prezident vyslovil presvedčenie, že výsledky novembrových volieb "skončia pred Najvyšším súdom". Preto je podľa neho potrebné rýchlo - ešte pred voľbami - vymenovať deviateho sudcu, nástupcu zosnulej sudkyne Ruth Baderovej Ginsburgovej. Ak sa to nepodarí, nebude najvyššia súdna inštancia USA schopná efektívne vyriešiť hroziaci spor o výsledku volieb.