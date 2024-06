Megaraketa Starship odštartovala na štvrtý skúšobný let

Brownsville 6. júna (TASR) - Superťažká vesmírna raketa Starship americkej spoločnosti SpaceX vyštartovala vo štvrtok na štvrtý skúšobný let. Obletieť má pri ňom polovicu zemegule a následne dosadnúť do Indického oceána. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Najväčší a najvýkonnejší raketový systém, aký kedy postavili na lety do vesmíru, odštartoval z kozmodrómu Starbase v americkom štáte o 7.50 h miestneho času (14.50 h SELČ).



Po troch testoch, ktoré skončili zničením rakety, je teraz hlavným cieľom zvládnuť extrémne teploty počas opätovného vstupu do atmosféry, uviedla spoločnosť SpaceX.



Čiastočný úspech už pri štvrtom lete zaznamenala, keď nosný stupeň rakety po prvý raz mäkko pristál vo vodách Mexického zálivu.



Starship zohráva kľúčovú úlohu v plánoch amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri doprave astronautov na Mesiac, ale aj v nádejach majiteľa SpaceX Elona Muska na to, že jedného dňa bude možné kolonizovať Mars.



Systém Starship vyvíjajú tak, aby ho bolo možné opakovane používať. Pozostáva z dvoch stupňov – nosnej rakety Super Heavy a vesmírnej lode takisto nazvanej Starship. Spolu majú 121 metrov. Tzv. booster Super Heavy produkuje ťah 74,3 meganewtona, čo je takmer dvojnásobok ťahu druhej najsilnejšej rakety na svete, Space Launch System (SLS) od NASA – hoci tá je už certifikovaná, zatiaľ čo Starship je stále prototypom.