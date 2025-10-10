< sekcia Zahraničie
Meloniová sa poďakovala Trumpovi za obnovenie Dňa Krištofa Kolumba
Americký Kongres vyhlásil tento deň za federálny sviatok v roku 1968, hoci ho taliansko-americká komunita oslavovala už od počiatkov Spojených štátov, dodáva ANSA.
Autor TASR
Rím 10. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok poďakovala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za obnovenie sviatku Deň Krištofa Kolumba. Talianski Američania tak podľa nej už v nedeľu budú môcť opäť oslavovať údajné objavenie Ameriky. Agentúra ANSA zároveň pripomína, že tento americký sviatok bol v posledných rokoch čiastočne zrušený a nahradený Dňom pôvodných obyvateľov, píše TASR.
„Ďakujem prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi za obnovenie Dňa Krištofa Kolumba, čím nám pripomenul, že históriu nemožno vymazať,“ uviedla Meloniová na sociálnych médiách.
„A ďakujem mu, že pri tejto príležitosti potvrdil starobylé puto, ktoré spája naše dve krajiny, ktoré máme v úmysle posilňovať aj vďaka cennému prínosu hrdej taliansko-americkej komunity,“ dodala.
Pri oznámení obnovenia tohto sviatku Trump vo štvrtok taktiež ocenil vzájomné vzťahy medzi krajinami, „zakorenené v nadčasových hodnotách viery, rodiny a slobody“. „Uznávame tiež úlohu nespočetných amerických Talianov, ktorí rovnako ako on (Kolumbus - pozn. TASR) neúnavne prispievali k našej kultúre a spôsobu života,“ dodal Trump.
Americký líder vo štvrtok kritizoval tzv. cancel culture, v dôsledku ktorej bol podľa neho Kolumbus „hlavným terčom krutej a nemilosrdnej kampane zameranej na vymazanie našej histórie, ohováranie našich hrdinov a na útoky na naše dedičstvo“.
Trump narážal na fakt, že v Spojených štátoch sa oslavovaný objaviteľ Ameriky stal v poslednom období symbolom kolonizácie a útlaku. Od roku 2018 odstránili aj desiatky jeho sôch v celej krajine.
„Pod mojim vedením sú tieto dni konečne preč a naša krajina teraz bude pevne stáť na jednej jednoduchej pravde: Krištof Kolumbus bol skutočným americkým hrdinom a každý občan je večne zaviazaný jeho neúnavnej odhodlanosti,“ dodal Trump.
Exprezident USA Joe Biden v roku 2021 vyhlásil Deň pôvodných obyvateľov s cieľom uctiť si ich pamiatku. ANSA pripomína, že týmto krokom sa ale nesnažil úplne nahradiť Deň Krištofa Kolumba.
Americký Kongres vyhlásil tento deň za federálny sviatok v roku 1968, hoci ho taliansko-americká komunita oslavovala už od počiatkov Spojených štátov, dodáva ANSA.
„Ďakujem prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi za obnovenie Dňa Krištofa Kolumba, čím nám pripomenul, že históriu nemožno vymazať,“ uviedla Meloniová na sociálnych médiách.
„A ďakujem mu, že pri tejto príležitosti potvrdil starobylé puto, ktoré spája naše dve krajiny, ktoré máme v úmysle posilňovať aj vďaka cennému prínosu hrdej taliansko-americkej komunity,“ dodala.
Pri oznámení obnovenia tohto sviatku Trump vo štvrtok taktiež ocenil vzájomné vzťahy medzi krajinami, „zakorenené v nadčasových hodnotách viery, rodiny a slobody“. „Uznávame tiež úlohu nespočetných amerických Talianov, ktorí rovnako ako on (Kolumbus - pozn. TASR) neúnavne prispievali k našej kultúre a spôsobu života,“ dodal Trump.
Americký líder vo štvrtok kritizoval tzv. cancel culture, v dôsledku ktorej bol podľa neho Kolumbus „hlavným terčom krutej a nemilosrdnej kampane zameranej na vymazanie našej histórie, ohováranie našich hrdinov a na útoky na naše dedičstvo“.
Trump narážal na fakt, že v Spojených štátoch sa oslavovaný objaviteľ Ameriky stal v poslednom období symbolom kolonizácie a útlaku. Od roku 2018 odstránili aj desiatky jeho sôch v celej krajine.
„Pod mojim vedením sú tieto dni konečne preč a naša krajina teraz bude pevne stáť na jednej jednoduchej pravde: Krištof Kolumbus bol skutočným americkým hrdinom a každý občan je večne zaviazaný jeho neúnavnej odhodlanosti,“ dodal Trump.
Exprezident USA Joe Biden v roku 2021 vyhlásil Deň pôvodných obyvateľov s cieľom uctiť si ich pamiatku. ANSA pripomína, že týmto krokom sa ale nesnažil úplne nahradiť Deň Krištofa Kolumba.
Americký Kongres vyhlásil tento deň za federálny sviatok v roku 1968, hoci ho taliansko-americká komunita oslavovala už od počiatkov Spojených štátov, dodáva ANSA.