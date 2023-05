Iniciatíva v USA: Menej kosené trávniky ponúkajú včelám viac potravy

Washington 18. mája (TASR) - Viac ako 70 mestských komunít v Spojených štátoch v máji uvoľnilo pravidlá pre údržbu pozemkov. Cieľom je zabezpečiť pre populácie včiel a hmyzu dostatok potravy na začiatku vegetačnej sezóny. TASR informuje podľa televízie NBC.



Iniciatívu "No Mow May" (voľný preklad "Nekosený máj") založila v roku 2019 v Spojenom kráľovstve nezisková organizácia Plantlife. V roku 2020 sa k nej na území USA ako prvé pripojilo mesto Appleton v štáte Wisconsin.



"Pre niekoho to je dotieravá burina, ale ďatelina a púpava sú pre včely niečo ako cheeseburgery," povedal člen mestskej rady v Appletone Israel Del Toro, v civilnom povolaní profesor biológie. Od začiatku iniciatívy "No Mow May" v Appletone päťnásobne vzrástla populácia včiel. V porovnaní s neďalekým parkom, ktorý je stále pravidelne kosený, sa trojnásobne zvýšila aj rozmanitosť hmyzu.



Včely v USA sa opeľovaním podľa biológov podieľajú na ročnej produkcii plodín v hodnote 15 miliárd dolárov. Likvidácia rôznorodých biotopov, nadmerné používanie pesticídov a herbicídov, choroby a klimatické zmeny počet opeľovačov negatívne ovplyvňujú. V celosvetovom meradle hrozí vyhynutie až pre 35 percent bezstavovcových opeľovačov, najmä včiel a motýľov.



Obmedzením kosenia majitelia pozemkov znižujú riziko narušenia pôdy pre druhy včiel a iný hmyz, ktoré hniezdia v zemi, povedala mikrobiálna ekologička na Lawrence University Relena Ribbonsová. Rodáčka z Appletonu povedala, že doteraz len zriedka videla včely v meste. Od začiatku "No Mow May" ich na trávnikoch a záhradách bzučí viac ako kedykoľvek predtým.



"'No Mow May' poskytuje spôsob, ako pomôcť nášmu ekosystému s malým úsilím. Do projektu som zapojila aj svoje deti. Začalo sa to včelami a teraz sú tolerantnejšie voči všetkým tvorom – dokonca aj pavúkom," povedala mestská knihovníčka Angela Vanden Elzenová.



V iných amerických komunitách panujú obavy, že nekosené trávniky prilákajú kliešte a hlodavce. V Orchard Park v štáte New York prebieha diskusia, či asi štvorcový meter veľké nekosené plochy na trávnikoch postačia na zvýšenie populácie včiel.



Elaine Evansová z University of Minnesota a členka výskumného tímu Bee Squad odporúča obmedziť kosenie trávnikov aj v lete a nechávať vyšší porast, aby opeľovače mali dosť potravy nielen v máji, ale počas celej sezóny.