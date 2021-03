New York si pripomenul vyše 30 000 obetí pandémie

New York 15. marca (TASR) - Rok po začiatku koronavírusovej pandémie si americké veľkomesto New York v nedeľu emotívnym ceremoniálom pripomenulo svojich viac ako 30.000 obetí. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Starosta Bill de Blasio počas virtuálneho spomienkového podujatia povedal, že novému koronavírusu podľahlo viac obyvateľov New Yorku, ako ich prišlo o život počas druhej svetovej vojny, vojny vo Vietname, vyčíňania hurikánu Sandy a útokoch z 11. septembra 2001. De Blasio vzdal hold zdravotníkom, ktorých označil za hrdinov.



Ceremoniál vysielaný naživo v televízii, počas ktorého vystúpili aj členovia newyorskej filharmónie, sa začal minútou ticha na počesť obetí. Na piliere Brooklynského mosta sa následne premietali zábery niektorých obetí pandémie.



S 30.258 úmrtiami na koronavírus je New York pandémiou najviac postihnutým mestom v USA. De Blasio bol kritizovaný za to, že na pandémiu nereagoval vlani na jar dostatočne rýchlo zatvorením obchodov a škôl, čo viedlo k masívnemu rozšíreniu nákazy.