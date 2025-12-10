Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miami si zvolilo demokratickú starostku Eileen Higginsovú

Na snímke Eileen Higgins. Foto: TASR/AP

Šesťdesiatjedenročná Higginsová získala v utorkových voľbách 59 percent hlasov a porazila republikánskeho kandidáta Emilia Gonzáleza, ktorého podporoval aj americký prezident Donald Trump.

Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Americké Miami na Floride bude po prvýkrát za takmer 30 rokov viesť novozvolená Eileen Higginsová z Demokratickej strany. Podľa amerických médií sa stane vôbec prvou ženou v tejto funkcii, informuje TASR na základe agentúry DPA a stanice BBC.

„Miami si vybralo nový smer... dali ste prednosť rozumu pred chaosom,“ vyhlásila Higginsová počas osláv po oznámení výsledkov volieb.

Novozvolená starostka zdôraznila, že jej víťazstvo je iba „začiatkom práce, ktorá nás čaká“. „Budeme viesť mesto, ktoré patrí všetkým,“ dodala.

Vo svojej kampani sa zameriavala na témy imigrácia a cenovo dostupné bývanie. Prisľúbila tiež, že bude s Trumpovou administratívou spolupracovať v otázkach, v ktorých nájdu spoločnú reč. „A keď sa nezhodneme, dám to jasne najavo,“ vyhlásila pre televíziu CBS.
