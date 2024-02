Minister obrany USA Austin zrušil cesty, leží v nemocnici

Washington 12. februára (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin zrušil cestu do Bruselu na stretnutie s ministrami obrany Severoatlantickej aliancie (NATO). Predstaviteľ USA to oznámil v pondelok, pretože šéfa Pentagónu prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti vo vojenskej nemocnici pri Washingtone. Jeho povinnosti prevzala námestníčka Kathleen Hicksová. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Austina (70) prijali v nedeľu do Vojenského zdravotníckeho zariadenia Waltera Reeda, pretože mal "príznaky naznačujúce naliehavý problém s močovým mechúrom". Austin v decembri neoznámil operáciu v rámci liečby rakoviny prostaty a ani následnú hospitalizáciu v januári pre pooperačné komplikácie.



Austin mal odletieť na zasadnutie ministrov obrany NATO v Bruseli vo štvrtok 15. februára. V stredu mal mať samostatné stretnutie so spojencami o pokračovaní pomoci Ukrajine v boji proti ruskej invázii.



Stretnutie spojencov o vojenských potrebách Ukrajiny, známych ako Kontaktná skupina na podporu Ukrajiny, sa bude konať online, povedal predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Nie je jasné, ako dlho Austin zostane v nemocnici, ale jeho povinnosti prevzala námestníčka Hicksová.



Minister Austin sa začiatkom toho mesiaca ospravedlnil za to, že nepovedal prezidentovi Bidenovi a kolegom včas o svojej diagnóze rakoviny. Dodal, že strach o zdravie bol ako "úder do brucha", ktorý ním otriasol.