Minister obrany Esper odmieta nasadenie armády voči protestujúcim

Washington 3. júna (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper sa v stredu dištancoval od vyjadrení prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vzhľadom na pretrvávajúce protesty vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda uviedol, že v prípade potreby povolá aj príslušníkov armády. Podľa Espera si súčasná situácia nasadenie profesionálnych vojakov nevyžaduje, uviedla agentúra DPA.



Nasadenie príslušníkov ozbrojených síl by malo byť podľa Espera "krajným riešením". Dodal, že nepodporuje uplatnenie federálneho zákona z roku 1807 (Insurrection Act), ktorý dáva americkému prezidentovi za určitých podmienok plnú moc povolať na potlačenie povstania na území Spojených štátov Národnú gardu a príslušníkov armády alebo námorníctva.



Trump v pondelok vyzval guvernérov jednotlivých štátov, aby v záujme obnovenia poriadku nasadili proti protestujúcim "dostatočný počet príslušníkov Národnej gardy", ktorí "ovládnu ulice". Ak guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí "za nich problém rýchlo vyriešia".



Esper uviedol, že rasizmus v USA je "skutočný" a je dôležité o tejto téme hovoriť. Prisľúbil, že cieľom rezortu obrany je skoncovať s rasizmom. Zabitie Floyda nazval "hrozným zločinom".



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Neprimeraný zásah, ktorý okolostojaci nakrútili na video, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.