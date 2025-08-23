< sekcia Zahraničie
Minister obrany odvolal šéfa Obrannej spravodajskej agentúry
Podľa denníka súvisí rozhodnutie s hodnotením vojenských útokov Iránu, ktoré DIA predložila v júni.
Autor TASR
Washington 23. augusta (TASR) – Generálporučíka Jeffreyho Krusea, riaditeľa Obrannej spravodajskej agentúry (DIA) pri americkom ministerstve obrany, odvolali z funkcie. Informoval o tom predstaviteľ Pentagónu, ktorého citoval denník the Washington Post.
„Generálporučík Kruse už nebude pôsobiť ako riaditeľ DIA,“ uviedol zdroj z amerického rezortu obrany.
The Washington Post už predtým informoval, že minister obrany USA Pete Hegseth odvolá šéfa hlavnej spravodajskej agentúry Pentagónu. Podľa denníka súvisí rozhodnutie s hodnotením vojenských útokov Iránu, ktoré DIA predložila v júni.
