Minister obrany odvolal šéfa Obrannej spravodajskej agentúry

Pohľad na Pentagón z lietadla Air Force One počas letu nad Washingtonom, 2. marca 2022. Foto: TASR/AP

Podľa denníka súvisí rozhodnutie s hodnotením vojenských útokov Iránu, ktoré DIA predložila v júni.

Autor TASR
Washington 23. augusta (TASR) – Generálporučíka Jeffreyho Krusea, riaditeľa Obrannej spravodajskej agentúry (DIA) pri americkom ministerstve obrany, odvolali z funkcie. Informoval o tom predstaviteľ Pentagónu, ktorého citoval denník the Washington Post.

„Generálporučík Kruse už nebude pôsobiť ako riaditeľ DIA,“ uviedol zdroj z amerického rezortu obrany.

The Washington Post už predtým informoval, že minister obrany USA Pete Hegseth odvolá šéfa hlavnej spravodajskej agentúry Pentagónu. Podľa denníka súvisí rozhodnutie s hodnotením vojenských útokov Iránu, ktoré DIA predložila v júni.
