Minister spravodlivosti USA Barr klamal Kongresu, tvrdí Pelosiová

Washington 2. mája (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová z Demokratickej strany obvinila vo štvrtok ministra spravodlivosti Spojených štátov Williama Barra, že klamal Kongresu, čím podľa nej spáchal "zločin". Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.



Niekoľko vysokopostavených demokratov vyzvalo Barra na odstúpenie z funkcie po tom, ako v stredu odpovedal na otázky členov právneho výboru amerického Senátu v súvislosti s tým, ako zaobchádzal so správou osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera. Predvolanie justičného výboru Snemovne reprezentantov - dolnej komory Kongresu - na štvrtkové vypočúvanie Barr bojkotoval.



Pelosiová pred novinármi uviedla, že "minister spravodlivosti Spojených štátov nehovoril americkému Kongresu pravdu", čo je podľa nej "zločinom". Podľa AFP Pelosiová zrejme reagovala na Barrovo vypočúvanie pod prísahou pred zákonodarcami v apríli.



Vtedy Barr tvrdil, že nevie, či Mueller podporil jeho kontroverzné zhrnutie najdôležitejších záverov zmienenej správy v liste adresovanom Kongresu i verejnosti, a tiež, že nevie, prečo by mali byť členovia Muellerovho tímu z jeho zhrnutia znechutení.



Informácia o nespokojnosti vyšetrovacieho tímu sa objavila v utorok. Avšak keď Barr tvrdil, že o nej nevie, mal už list od Muellera z 27. marca, v ktorom bola táto frustrácia naznačená.



"Ak by to urobil niekto iný, považovalo by sa to za zločin," povedala Pelosiová s tým, že "nikto nie je nad zákonom, ani prezident Spojených štátov a ani minister spravodlivosti".