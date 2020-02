Minister spravodlivosti USA Willam Barr uvažuje nad odstúpením

Washington 19. februára (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr uvažuje nad odstúpením, pretože prezident Donald Trump nezobral na vedomie jeho výzvu, aby sa na Twitteri nevyjadroval ku kauzám, ktorými sa zaoberá jeho rezort. Informovali o tom v noci na stredu denník The Washington Post a agentúra AP.



Barr podľa The Washington Post o svojich úmysloch odstúpiť hovoril s ľuďmi, ktorí sú blízki prezidentovi. Nebolo však jasné, či to oznámil aj priamo Trumpovi.



Biely dom a ministerstvo spravodlivosti sa k správe denníka The Washington Post bezprostredne nevyjadrili.



Trump v utorok povedal, že Barr má jeho plnú dôveru.



William Barr čelí obvineniam zo zasahovania do prípadu Rogera Stonea, ktorý je Trumpovým blízkym priateľom a dlhoročným spolupracovníkom. Stonea vlani v novembri odsúdili za klamanie Kongresu a za ovplyvňovanie svedkov.



Prokurátori pre Stonea žiadali sedem až deväť rokov väzenia. Barr však odporúčanie vlastných prokurátorov minulý týždeň zrušil a Stoneovi navrhol nový trest — necelú polovicu z trestu pôvodne odporúčaného prokurátormi. Štyria prokurátori, ktorí mali na starosti Stoneov prípad, následne rezignovali.



Viac ako 1000 bývalých predstaviteľov ministerstva spravodlivosti vyzvalo v tejto súvislosti Barra, aby odstúpil.