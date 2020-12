Washington 15. decembra (TASR) – Americký minister spravodlivosti William Barr odstupuje zo svojej funkcie. Ako napísal v pondelok večer miestneho času na svojom účte na Twitteri dosluhujúci prezident Spojených štátov Donald Trump, Barr svoj úrad opustí 23. decembra. Informovala o tom agentúra DPA.



"Práve som mal veľmi milé stretnutie s ministrom spravodlivosti Billom Barrom v Bielom dome," napísal Trump na sociálnej sieti. Náš vzťah je veľmi dobrý... Bill odíde (zo svojho postu) krátko pred Vianocami, aby strávil sviatky so svojou rodinou," uviedol Trump, ktorému Barr v pondelok predložil svoju rezignáciu.



Barr a Trump sa dostali do sporu po tom, čo Barr pre agentúru AP v decembri uviedol, že rezort spravodlivosti nezistil žiadne rozsiahle volebné podvody, ktoré by zmenili výsledky amerických prezidentských volieb z 3. novembra. Trump však napriek tomu odmietol uznať svoju prehru a tvrdil, že došlo k masívnych manipuláciám volieb. Napätie medzi Barrom a Trumpom vyvolala aj téma vyšetrovania Huntera Bidena, syna novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena.



Úradujúcim šéfom rezortu spravodlivosti sa podľa slov Trumpa stane doterajší Barrov námestník Jeffrey Rosen.



Americký Zbor voliteľov v pondelok potvrdil víťazstvo Joea Bidena po tom, čo pomocou 55 hlasov voliteľov v štáte Kalifornia prekonal hranicu 270 hlasov potrebných na víťazstvo.