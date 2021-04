Ministerstvo spravodlivosti USA preverí políciu v Minneapolise

Na archívnej snímkez 31. mája 2020 je bývalý policajt Derek Chauvin. Foto: TASR/AP

Minneapolis 21. apríla (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti ohlásilo v stredu rozsiahle vyšetrovanie policajného zboru v meste Minneapolis v štáte Minnesota. Stalo sa tak deň po tom, ako tamojšieho bývalého policajta Dereka Chauvina uznali za vinného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda počas policajného zásahu. Informovala o tom agentúra AFP.Vyšetrovanie sa má podľa šéfa rezortu spravodlivosti Merricka Garlanda zamerať na to, či policajti v Minneapolise nevyužívajú počas výkonu práce "". Zároveň bude mať za úlohu preveriť, či policajti počas zásahov, napríklad aj voči účastníkom povolených protestov, systematicky nepoužívajú neprimeranú silu.Vyšetrovatelia federálneho ministerstva spravodlivosti tiež preveria, či polícia v Minneapolise nemá na svedomí aj prípady diskriminácie a nezákonného zaobchádzania s osobami trpiacimi poruchami správania.V prípade, že vyšetrovatelia získajú dostatočné množstvo dôkazov o nelegálnych policajných praktikách, predložia svoje zistenia súdu s cieľom prinútiť mesto Minneapolis k hĺbkových reformám fungovania miestnej polície.Bývalého policajta Chauvina súdna porota uznala za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zo zabitia Floyda. Za prvý bod obžaloby mu hrozí až 40 rokov väzenia, za druhý 25 a za tretí 10 rokov väzenia.Chauvin pri brutálnom zásahu z 25. mája 2020 viac ako deväť minút kľačal Floydovi na krku napriek tomu, že sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať a zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Polícia Afroameričana zadržala pre podozrenie z platby falošnou 20-dolárovou bankovkou.Okolnosti Floydovej smrti vyvolali v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.