USA: Ministerstvo uzatvorilo dohodu s manažérkou spoločnosti Huawei

New York 25. septembra (TASR) - Finančná riaditeľka čínskej firmy Huawei Meng Wan-čou, ktorú na základe zatykača vydaného úradmi USA zatkli koncom roka 2018 v kanadskom Vancouveri, uzatvorila v piatok dohodu o odložení a neskoršom zrušení trestného stíhania vedeného voči jej osobe s americkým ministerstvom spravodlivosti. Informovala o tom agentúra AP.



Dohoda zaväzuje americké ministerstvo k tomu, aby koncom budúceho roka zrušilo obvinenia obvinenia z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia sankcií voči Iránu, ktoré americké úrady vzniesli proti Meng, výmenou za to, že finančná riaditeľka prijme zodpovednosť za skresľovanie obchodných vzťahov spoločnosti Huawei v Iráne.



Ministerstvo tiež súhlasilo so stiahnutím žiadosti o vydanie Meng z Kanady, kde je vrcholná predstaviteľka čínskeho technologického gigantu od svojho zatknutia v decembri v roku 2018.



Súd v Kanade následne ukončil extradičné konanie vedené proti Meng a nariadil zrušenie podmienok jej prepustenia na kauciu, čím Meng umožnil návrat do Číny.



Tento krok tak rieši takmer tri roky trvajúci právny a geopolitický spor, do ktorého boli zapojené nielen USA a Čína, ale aj Kanada.