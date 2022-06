USA: Moskva sa pokúša zastrašiť americké médiá v Rusku

Washington 7. júna (TASR) - Spojené štáty obvinili v pondelok Rusko z pokusu o "zastrašovanie" amerických novinárov v Moskve po tom, čo si ich predvolalo ruské ministerstvo zahraničných vecí a pohrozilo im odvetnými opatreniami za americké sankcie. Informuje o tom agentúra AFP.



"Aby sme sa vyjadrili jasne, Kremeľ je zapojený v plnohodnotnom útoku na slobodu médií, na prístup k informáciám a k pravde," povedal hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price. Ako dodal, domnieva sa, že ide o "jasné a očividné úsilie zastrašiť nezávislých novinárov".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová koncom mája pohrozila vyhostením západných médií v prípade, že bude kanál YouTube pokračovať v blokovaní týždenných brífingov rezortu diplomacie v Moskve.



V piatok opätovne obvinila Washington, že sa "zameriava na represiu ruských médií v Spojených štátoch", cituje AFP.



"Robia všetko pre to, aby znemožnili ruským médiám ich prácu," povedala Zacharovová a zároveň pohrozila "ráznymi opatreniami".



Zástupcovia amerických médií boli podľa nej v pondelok "pozvaní" na ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Moskva podľa Pricea takto reaguje na skutočnosť, že Spojené štáty pred mesiacom priradili na čierny zoznam tri ruské televízne stanice - Pervyj Kanal, Rossija 1 a NTV, a to v rámci medzinárodných sankcií v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.



Moskvu zároveň obvinil z "falošnej rovnocennosti" pri porovnávaní nezávislých amerických novinárov so sankcionovanými ruskými médiami, ktoré označil za "propagandistické zbrane ruskej vlády".



Spojené štáty podľa Pricea pokračujú vo vydávaní víz kvalifikovaným ruským žurnalistom. "Nezrušili sme poverenia žiadneho ruského novinára pracujúceho v Spojených štátoch pre zahraničné tlačové stredisko," dodal.