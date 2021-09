USA možno budú musieť koordinovať s Talibanom svoje akcie proti IS

Washington 2. septembra (TASR) - Americký armádny generál a predseda zboru náčelníkov štábov Mark Milley v stredu vyhlásil, že Spojené štáty možno budú musieť koordinovať s hnutím Taliban svoje protiteroristické akcie v Afganistane proti militantom z Islamského štátu (IS) alebo iným teroristickým skupinám. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Milley to povedal na tlačovej konferencii v Pentagóne, dva dni po odchode amerických vojakov z Afganistanu a po dramatickej a krvavej evakuácii vyše 124.000 amerických občanov, Afgancov a ďalších ľudí.



Generál dodal, že je ťažké predpovedať, ako sa bude vyvíjať budúcnosť Talibanu.



Milley označil Taliban za krutú skupinu a "to, či sa zmenila alebo nie, sa ešte len ukáže". Americký minister obrany Lloyd Austin uviedol, že nebude predpovedať, ako budú vyzerať v budúcnoti vzťahy Spojených štátov s Talibanom.