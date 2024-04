USA možno uvalia sankcie na vybrané jednotky izraelskej armády

Washington 22. apríla (TASR) - Americká administratíva zvažuje sankcie voči ďalším izraelským vojenským a policajným jednotkám, ktoré sa údajne dopustili porušovania ľudských práv voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu.



Ako v pondelok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), ide o iné jednotky ako prápor Necah Jehuda, na ktorý administratíva prezidenta USA Joea Bidena uvalí sankcie už tento týždeň.



TOI dodal, že americké ministerstvo zahraničných vecí preveruje činnosť tohto práporu a niekoľko ďalších jednotiek izraelských bezpečnostných síl viac ako rok kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv.



V prípade Necah Jehuda - pešej jednotky zloženej prevažne z ultraortodoxných nacionalistov - sa velenie izraelskej armády už v decembri 2022 rozhodla presunúť ju zo Západného brehu, aby už neboli v kontakte s Palestínčanmi.



Velenie však súčasne nepodniklo žiadne kroky, aby sa konkrétni vojaci zodpovedali za opakované prejavy nevhodného správania voči Palestínčanom, ktoré sa v jednotke rozmohli, objasnil pre TOI nemenovaný americký predstaviteľ a vysvetlil bezprecedentné rozhodnutie pokročiť v sankcionovaní izraelskej vojenskej jednotky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzičasom tieto plány USA odsúdil ako "vrchol absurdity," poznamenala v pondelok agentúra AFP.



Argumentoval, že "v čase, keď naši vojaci bojujú s monštrami teroru," je zámer uvaliť sankcie na jednu z jednotiek "vrcholom absurdity a morálnym dnom". Avizoval, že vláda proti týmto zámerom USA podnikne príslušné kroky. Možnosť uvalenia sankcií odsúdil aj izraelský minister obrany Joav Galant.



TOI upozorňuje, že praktický dopad týchto sankcií môže byť obmedzený: zabránia možno Izraelu použiť na nákup zbraní pre Necah Jehudu americkú vojenskú pomoc, ale nie v tom, aby ju Izrael financoval z vlastných zdrojov.



Reštrikcie voči práporu Necah Jehuda však môžu mať podobný efekt ako sankcie uvalené na násilných radikálnych židovských osadníkov, čo znamená, že príklad Washingtonu by mohli nasledovať aj ďalšie západné krajiny.



Predpokladá sa súčasne, že v dohľadnom čase sa začne aj preverovanie konania izraelských jednotiek operujúcich v Pásme Gazy, a to vzhľadom na záplavu videí, ktoré ich príslušníci uverejňovali na sociálnych sieťach počas vojny proti radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas a ktoré dokazujú porušovanie kódexu správania sa príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek.



Tieto sankcie sa ukladajú na základe zákona známeho ako Leahyho zákon, ktorý zakazuje poskytovanie vojenskej pomoci jednotlivcom alebo jednotkám bezpečnostných síl, ktorí sa dopúšťajú hrubého porušovania ľudských práv a neboli postavení pred súd. Sankcionované jednotky majú tiež zakázané zúčastňovať sa na spoločných vojenských cvičeniach s americkou armádou.