USA: Možnosť,že sa Čína rozhodne vyzbrojovať Rusko,je naďalej na stole

Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty "nemajú indikácie", podľa ktorých by sa Čína rozhodla zásobovať zbraňami Rusko, táto možnosť však naďalej "zostáva na stole", uviedol vo štvrtok Biely dom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Takýto krok by nebol v najlepšom záujme Číňanov a ich pozície v rámci medzinárodného spoločenstva, ktorú, ako vieme, si vysoko cenia," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. "Komunikovali sme s Číňanmi v súvislosti s týmito našimi obavami," dodal.



Americkí predstavitelia spustili počas minulého týždňa rozsiahlu diplomatickú ofenzívu s cieľom varovať Čínu pred poskytovaním zbraní Rusku – čo by podľa expertov mohlo mať výrazný vplyv na vojnu na Ukrajine, ktorá vstupuje do svojho druhého roka, pripomína AFP.



Peking zatiaľ rázne odmieta tvrdenia, že o takomto kroku uvažuje.



Nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorého v piatok vo Washingtone príjme americký prezident Joe Biden, vyzval Čínu, aby nevyzbrojoval "agresora - Rusko". Na obozretnosť vyzvalo v tejto súvislosti Peking aj Francúzsko.