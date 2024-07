USA: Možnou témou summitu je zachytenie striel smerujúcich na Poľsko

Washington 9. júla (TASR) - Zachytávanie ruských striel nad územím Ukrajiny, ktoré letia v smere na Poľsko, by mohlo byť jednou z tém počas summitu NATO vo Washingtone. Uviedol to hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Členská krajina NATO má podľa Millera možnosť predložiť návrh kedykoľvek. "Majú schopnosť urobiť tak a diskutovať o tom s ďalšími hlavami štátov," povedal. "Som si istý, že je to niečo, o čom by sa dalo diskutovať," doplnil.



Miller reagoval na návrh poľského premiéra Donalda Tuska z jeho pondelkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave, píše PAP.



Tusk uviedol, že tento návrh vychádza z Poľska, stále sa o ňom rokuje a vyžaduje si podporu ďalších členských krajín. So Zelenským podpísali v pondelok vo Varšave aj bilaterálnu bezpečnostnú dohodu.



"Tento bezprecedentný dokument zahŕňa opatrenie na zostreľovanie ruských striel a dronov vo vzdušnom priestore Ukrajiny, ktoré sú odpálené smerom na Poľsko," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. "Sme odhodlaní zaviesť do do praxe," dodal. Jeho krajina bude s Poľskom takisto spolupracovať v oblasti bojových lietadiel, ktoré už Poľsko poskytlo, i na možnom transfere ďalších.