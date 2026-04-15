USA môžu vyslať ďalších vojakov na Blízky východ v rámci tlaku na Irán

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Americké ministerstvo obrany zvažuje ďalšie údery proti Iránu alebo pozemné operácie na iránskom území, tvrdia zdroje Washington Post.

Washington 15. apríla (TASR) – Spojené štáty sa chystajú vyslať na Blízky východe ďalšie tisíce vojakov v snahe vyvinúť tlak na Irán, aby uzavrel dohodu o ukončení vojny. S odvolaním sa na americké zdroje oboznámené so záležitosťou o tom v stredu informoval denník Washington Post, píše TASR.

Do regiónu by podľa správy mohli presunúť približne 6000 vojakov na palube lietadlovej lode USS George HW Bush a viacerých ďalších vojenských plavidiel; 4200 ďalších vojakov by sa k ním mohlo pripojiť v poslednej časti mesiaca. Časovo by sa to zhodovalo s koncom dvojtýždňového prímeria 22. apríla, uviedol denník The Guardian.

Americké ministerstvo obrany zvažuje ďalšie údery proti Iránu alebo pozemné operácie na iránskom území, tvrdia zdroje Washington Post. Cieľom takých misií by podľa nich mohlo byť odviezť z krajiny jadrový materiál, vyslať námornú pechotu do pobrežných oblastí na ochranu Hormuzského prielivu alebo obsadiť ostrov Chárk, hlavný iránsky terminál na vývoz ropy.

USA sa k správe verejne nevyjadrili.
