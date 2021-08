USA musí do septembra opustiť 24 ruských diplomatov

Washington 3. augusta (TASR) - Vláda Spojených štátov odovzdala Rusku zoznam 24 ruských diplomatov, ktorí musia do 3. septembra opustiť USA. Pre časopis The National Interest to uviedol ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov, v pondelok informovali portál Meduza.io a agentúra AP.



Podľa Antonova všetci ruskí diplomati odídu bez toho, aby za nich našli náhradu, pretože "Washington náhle sprísnil proces získavania víz".



Ide o jedno z posledných opatrení, ktoré obe strany prijali v súvislosti s vyostrením vzťahov medzi oboma krajinami. Tento krok prichádza len krátko po tom, ako USA oznámili, že prepustia takmer 200 ruských zamestnancov zo svojej diplomatickej misie v Rusku.



Antonov zároveň v rozhovore uviedol, že situácia sa na veľvyslanectvách oboch krajín nezlepšila ani po júnovom summite ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta USA Joea Bidena. Práve na tomto summite sa Putin s Bidenom dohodli na návrate svojich veľvyslancov späť do Ruska a USA, kedže pre napäté vzťahy krajiny svojich veľvyslancov na istý čas povolali späť do vlasti na konzultácie.



Rusko a USA si v apríli navzájom vyhostili po 10 diplomatov po tom, ako Spojené štáty zaviedli nové sankcie proti Rusku v súvislosti so zasahovaním do volieb v USA.



Ruská vláda v máji tiež oficiálne zaradila USA a Česko na zoznam "nepriateľských štátov". Obe krajiny majú zároveň zakázané zamestnávať ruských občanov na prácu vo svojich diplomatických misiách. Tento zákaz začal platiť 1. augusta a USA boli preto nútené zo svojej misie prepustiť 182 ruských zamestnancov.