USA: Muž podozrivý z úniku tajných dokumentov zostáva vo väzbe

Boston 19. apríla (TASR) — Zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira, ktorý je obvinený z nedávneho úniku tajných dokumentov Pentagónu, zostane zatiaľ vo väzení. Vyplýva to zo súdnych záznamov, informuje v stredu agentúra Reuters.



Teixeira mal v stredu prísť na pojednávanie na federálnom súde v Bostone, kde sa malo rozhodnúť o tom, či zostane vo väzbe do súdneho procesu, o čo mali v úmysle požiadať prokurátori. Približne dve hodiny pred začiatkom pojednávania však tím Teixeirových obhajcov požiadal sudcu o jeho odloženie o dva týždne. Odôvodnil to tým, že potrebuje "viac času na riešenie otázok", ktoré vyplývajú zo žiadosti vlády o takúto väzbu. Dosiaľ nie je zrejmé, či sa Teixeira rozhodne žiadosť o väzbu napadnúť.



Teixeira (21) sa v stredu nakrátko objavil na súde v oranžovej väzenskej kombinéze. Predstúpil pred sudcu, ktorý akceptoval jeho žiadosť o vzdanie sa práva na predbežné vypočutie.



Teixeiru zatkli uplynulý štvrtok agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v jeho dome v meste North Dighton v štáte Massachusetts.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že tento muž so špecializáciou na spravodajskú činnosť viedol internetovú diskusnú skupinu, kde sa objavili tajné dokumenty. Podľa amerických médií sa členom skupiny chválil, že má prístup k utajovaným informáciám, a následne im poskytol fotografie týchto dokumentov.



Vláda USA popri vyšetrovaní posudzuje škody, ktoré mohlo zverejnenie citlivých informácií napáchať. Ide o dokumenty týkajúce sa napríklad vojenských plánov Ukrajiny, ich hodnotenia zo strany USA alebo vzťahov Washingtonu so spojencami. Pentagón únik dokumentov označil za "úmyselný, trestný čin", pripomína Reuters.



Teixeira je podľa trestného oznámenia medializovaného uplynulý piatok obvinený z porušenia zákona o špionáži, a to v súvislosti s nezákonným kopírovaním a prenosom citlivých materiálov. Obvinený je aj z nezákonného premiestnenia takýchto materiálov na nepovolené miesto.



Právni experti očakávajú, že v budúcnosti bude zrejme čeliť aj ďalším obvineniam, v závislosti od toho, aké dôkazy budú proti nemu zhromaždené. Ak ho uznajú za vinného z porušenia zákona o špionáži, hrozí mu až desaťročné väzenie.