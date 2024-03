Muž uniesol autobus v centre Los Angeles, nabúral do hotela

Los Angeles 22. marca (TASR) - Muž uniesol autobus v centre Los Angeles, spôsobil zrážku s niekoľkými vozidlami a narazil do budovy hotela. Pri incidente utrpeli zranenia dvaja ľudia. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Muž nastúpil do autobusu, v ktorom bol iba šofér, v stredu približne o 23.10 h miestneho času, napísala polícia vo vyhlásení. Vodičovi naznačil, že má pri sebe zbraň, a skríkol, aby pokračoval v jazde, vysvetlila polícia.



Polícia dodala, že muž strhol volant, keď sa šofér autobusu snažil otočiť, a pri následnej zrážke s inými autami utrpela zranenia jedna osoba. Autobus potom narazil do budovy hotela Ritz-Carlton.



Muž (24) z miesta činu utiekol, no úradom sa ho neskôr podarilo zadržať. Neďaleko autobusu našli vyšetrovatelia vzduchovú pištoľ, informovala polícia.



Šofér autobusu bol po incidente ošetrený v nemocnici. Zranený vodič auta, do ktorého autobus vrazil, je v stabilizovanom stave, dodala polícia.