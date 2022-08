Muž chcel zapáliť pavúka, miesto toho spôsobil lesný požiar

Salt Lake City 3. augusta (TASR) - Muža z amerického štátu Utah zatkli pre obvinenia, že spôsobil lesný požiar, keď sa zapaľovačom snažil spáliť pavúka. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Cory Allan Martin (26) vyšetrovateľom povedal, že pavúka spozoroval v pondelok, keď bol v turistickej oblasti neďaleko mesta Springwille. Priznal sa, že spôsobil požiar, neuviedol však, z akého dôvodu sa pokúšal pavúka spáliť.



Polícia medzi jeho vecami objavila nádobku s marihuanou, v čase zadržania však nevyzeral na to, že by ju užil, uviedol šerif okresu Utah Spencer Cannon. Podľa šerifa neexistuje dôkaz, že by podozrivý založil požiar úmyselne, jeho počínanie však nazval nedbalým a záhadným.



Martina zadržala polícia v utorok pre podozrenie z nedbalosti, držbu marihuany a ďalšieho príslušenstva súvisiaceho s drogami, vyplýva zo súdnych dokumentov.



Spomínaná oblasť, ako aj väčšina územia štátu Utah, sú postihnuté extrémnym suchom, pripomína AP.



Požiar sa v lese rýchlo rozšíril a do utorka podľa hasičov pohltil takmer jeden kilometer štvorcový územia. K poškodeniu domov nedošlo.