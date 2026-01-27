< sekcia Zahraničie
USA na Blízkom východe usporiadajú vojenské cvičenie vzdušných síl
Predný dátum ani miesto cvičenia nezverejnili.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Spojené štáty v utorok oznámili, že na Blízkom východe usporiadajú rozsiahle viacdňové cvičenie vzdušných síl. Americká armáda iba deň predtým potvrdila, že do regiónu dorazila lietadlová loď USS Abraham Lincoln so skupinou vojenských lodí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Cvičenie „preukáže schopnosť nasadiť, rozptýliť a udržať bojovú vzdušnú silu v celom“ Blízkom východe, uviedlo vo vyhlásení letectvo amerického Centrálneho velenia (Centcom). Predný dátum ani miesto cvičenia nezverejnili.
Posilnenie vojenskej prítomnosti Spojených štátov na Blízkom východe súvisí podľa AFP s rozsiahlymi protestami v Iráne. Demonštrácie sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom násilne zasiahli, čo vyvolalo kritiku zo strany západných krajín.
Hoci iránske úrady zverejnili počty obetí protestov, ich údaje sú výrazne nižšie než údaje organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Podľa nej presiahol počet potvrdených obetí 6000 a vyšetruje ďalších 17.000 možných úmrtí.
Americký prezident Donald Trump nevylúčil vojenskú intervenciu USA v Iráne. V rozhovore pre americký spravodajský portál Axios však povedal, že Teherán má záujem o diplomatické riešenie napätia s USA.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok počas telefonátu so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom uviedol, že kroky USA vedú len k nestabilite.
„Hrozby a psychologické operácie Američanov majú za cieľ narušiť bezpečnosť regiónu a nedosiahnu nič iné ako nestabilitu,“ povedal Pezeškiján. Podľa prezidenta môže zaručiť „trvalú bezpečnosť, stabilitu a mier v regióne (iba) jednota a súdržnosť“ islamských krajín.
